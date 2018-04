In auto con mezzo chilo hascisc, arresto

(ANSA) - ROSE (COSENZA), 7 APR - Viaggiava in auto con una valigetta ventiquattrore contenente mezzo chilo di hascisc. Un uomo di 54 anni è stato arrestato a Rose dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio in contrada Petrara del comune del cosentino, dopo avere fermato la vettura hanno proceduto ad una perquisizione personale e veicolare. Durante il controllo, all'interno della valigetta sistemata sotto uno dei sedili, sono stati trovati cinque panetti di sostanza stupefacente del peso di 100 grammi ciascuno, assieme alla somma in contanti di 1.500 euro in banconote di vario taglio.