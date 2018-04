Ruba oggetti sacri in chiesa, arrestato

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 6 APR - Aveva appena rubato alcuni oggetti e arredi sacri da una chiesa della città. Un cinquantaduenne, G.L., con precedenti e attualmente sotto posto all'obbligo di firma, è stato arrestato e posto ai domiciliari, a Reggio, dagli agenti delle Volanti.

I poliziotti, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità diffusa, disposti dal questore Raffaele Grassi, con particolare riferimento agli edifici di culto, ha sorpreso l'uomo mentre stava uscendo dalla chiesa del Sacro Cuore. Alla vista degli agenti G.L. ha tentato di darsi alla fuga a piedi, ma è stato bloccato. Sottoposto a perquisizione il cinquantaduenne è stato trovato in possesso di alcune teche e scatole per particole in ottone avvolte all'interno di un cellophane.