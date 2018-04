Postava immagini porno su fb, arrestato

(ANSA) - CASSANO ALLO JONIO (COSENZA), 6 APR - La Guardia di Finanza di Sibari ha arrestato uno "stalker", F.I., 58 anni, domiciliato in un centro del Pollino, accusato di avere diffuso immagini pornografiche su Facebook utilizzando la tecnica del fotomontaggio. L'arresto è stato fatto, a conclusione di un'indagine condotta anche in ambito internazionale, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Castrovillari su richiesta della Procura della Repubblica, guidata da Eugenio Facciolla.

Le vittime dello stalker, in particolare due coniugi ma anche loro parenti stretti e amici, erano destinatarie di plurime condotte offensive consistenti in atti persecutori perpetrati attraverso la diffusione su facebook, tramite differenti e numerosi falsi profili creati ad hoc, fotomontaggi pornografici, dal contenuto marcatamente offensivo per la dignità e l'integrità morale delle vittime. Alcune persone, inoltre, venivano perseguitate con sms molesti od offensivi.