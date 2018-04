Scopelliti si è costituito in carcere

Si è costituito Giuseppe Scopelliti, l'ex governatore della Calabria condannato ieri dalla Cassazione a 4 anni e 7 mesi di reclusione in relazione alla vicenda della parcelle 'pazze' di quando era sindaco del comune di Reggio Calabria. Scopelliti si è presentato da solo al carcere reggino di Arghillà. L'ex governatore, secondo quanto si è appreso, è stato accompagnato in auto da un parente all'istituto penitenziario - che si trova in una zona collinare alla periferia nord di Reggio Calabria - poi, da solo, si è presentato al cancello. Qui gli agenti della Polizia penitenziaria lo hanno riconosciuto e fatto entrare per il disbrigo delle pratiche. La Cassazione ha ridotto di 5 mesi la condanna per la prescrizione dell'accusa di abuso di ufficio. La Suprema Corte ha sostanzialmente confermato il verdetto della Corte d'Appello di Reggio del 22 dicembre 2016 che aveva ridotto da 6 a 5 anni la condanna per l'ex sindaco. Ridotta anche l'interdizione dai pubblici uffici da perpetua a 5 anni.