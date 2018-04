Evento non autorizzato, sequestro locale

(ANSA) - PETILIA POLICASTRO (CROTONE), 5 APR - Una pista da ballo, zone privè, banconi per il servizio bar, cartelloni pubblicitari, luci e divanetti per una serata primaverile all'insegna del ballo e del divertimento che si preannunciava "esplosiva". Peccato che la serata danzante organizzata nella discoteca "Vida Loca", riaperta dopo un lungo periodo di chiusura, in località "Pantano" di Petilia Policastro, fosse priva delle prescritte autorizzazioni. I controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro hanno fatto emergere come i tre organizzatori della serata non si fossero muniti delle previste autorizzazioni. I militari nella circostanza hanno dovuto, quindi, rilevare e contestare l'esecuzione di spettacoli e trattenimenti pubblici senza licenza, l'apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità in relazione alla violazione di un'ordinanza comunale che vietava l'attività di discoteca.