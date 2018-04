Oliverio presenta Zes, giornata storica

(ANSA) - SAN FERDINANDO (REGGIO CALABRIA), 4 APR - "Oggi è una giornata storica per la nostra regione perché presentiamo il varo della Zes che è uno strumento che abbiamo conquistato".

Così il presidente della Giunta regionale Mario Oliverio ha concluso la manifestazione di presentazione del Piano strategico della Zona economica speciale calabrese nella sala consiliare del Comune di San Ferdinando. Il Piano strategico che dà il via alla fase esecutiva della Zes è stato presentato dall'assessore regionale alla portualità e alla logistica Francesco Russo. "La prima - ha detto - varata nell'Europa occidentale, un esempio di come abbiamo lavorato nella programmazione che si avvale di un piano di investimenti con l'obiettivo di rilanciare lo sviluppo e l'occupazione. Un'opportunità per tutta la regione che vede Gioia Tauro cuore pulsante collegata con tutti i porti e gli aeroporti della Calabria". Russo ha quantificato in una media che può andare da 7 a 15 mila i posti di lavoro che si potrebbero creare all'interno delle aree Zes".