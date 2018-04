Lite in centro accoglienza, un ferito

(ANSA) - BROGNATURO (VIBO VALENTIA), 4 APR - Al culmine di una lite avrebbe colpito un connazionale dapprima con delle forbici e poi con una stecca da biliardo provocandogli una serie di lesioni sul capo e sul corpo. Un cittadino del Gambia, F.Y, di 25 anni, ospite del Centro di accoglienza "Stella del Sud" è stato denunciato dai carabinieri a Brognaturo.

I carabinieri, giunti nel centro di accoglienza a seguito della segnalazione di una rissa, hanno trovato un ospite della struttura, anche lui gambiano, di 22 anni, sanguinante che è stato soccorso e portato in ospedale. Sentiti alcuni testimoni e visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza i carabinieri hanno ricostruito la dinamica della lite tra i due giovani.

La struttura non è nuova episodi analoghi avvenuti in passato. In una circostanza si verificò anche un omicidio preterintenzionale.