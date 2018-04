"La vedova scaltra"a Politeama Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 4 APR - Francesca Inaudi, attrice di talento nota al pubblico televisivo, é la protagonista de "La vedova scaltra", commedia di Carlo Goldoni andata in scena con successo al teatro Politeama-Foglietti di Catanzaro, per la regia di un sempre più maturo ed apprezzato Gianluca Guidi. Francesca Inaudi interpreta con bravura il ruolo di Rosaura in una commedia la cui trama ruota attorno alla vicenda ambientata in una locanda veneziana incentrata su quattro personaggi maschili, di cui uno soltanto é italiano, che aspirano alla mano della bella e "scaltra" Rosaura, vedova tutt'altro che inconsolabile, che alla fine farà la sua scelta seguendo il suo intuito ma soprattutto la sua convenienza. Gianluca Guidi fornisce come regista un'ottima prova che si accompagna a quella di attore a fianco della Inaudi e degli altri interpreti, tutti di evidente bravura. Alla fine più che giustificata la soddisfazione del sovrintendente del Politeama Gianvito Casadonte e del direttore generale Aldo Costa.