Bovini pascolano in aree vietate,denunce

(ANSA) - COTRONEI (CROTONE), 3 APR - I carabinieri forestali hanno denunciato, a Cotronei, due allevatrici con l'accusa di pascolo abusivo. I militari, durante un controllo del territorio, hanno trovato due mandrie, prive di sorveglianza, intente in parte a pascolare in un'area percorsa dal fuoco in località Serra di Paola. In tutto gli animali al pascolo sono risultati 49 tra in maggioranza bovini adulti più otto vitellini. L'area interessata dalla presenza degli animali è sottoposta a vincoli idrogeologici e ambientali e ricade nella zona di protezione speciale Sps Marchesato e fiume Neto.

Dagli ulteriori accertamenti è emerso che le allevatrici avevano presentato domanda per la concessione dei terreni a pascolo senza però corrispondere il canone annuale previsto. Il pascolo nelle aree interessate da incendi è vietato dalla legge.