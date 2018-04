Bene Pasqua e Pasquetta per Museo Reggio

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 2 APR - a Pasqua 3.500 persone, a Pasquetta un migliaio. Il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, che ospita i Bronzi di Riace ma non solo, si conferma polo di attrazione di eccellenza ed i risultati dei due giorni di apertura in occasione del ponte - domenica gratis, lunedì a pagamento - lo confermano. "Abbiamo - dice Giacomo Oliva, direttore della biblioteca del Museo - risultati lusinghieri.

L'obiettivo del direttore Carmelo Malacrino è creare eventi a cadenza periodica che diventano altro motivo di attrazione. Il museo non è più un luogo statico ma un luogo di cultura, con conferenze e concerti". Numerosi, sempre nel reggino, i visitatori a Gerace che ospita la Basilica più grande della Calabria per estensione.

"Gerace - spiega Oliva - ha un centro storico d'eccellenza perché è uno dei pochi che mantiene intatto il tessuto urbanistico originale". Oltre alla Cattedrale è possibile ammirare il Museo della Cattedrale, quello civico ed il centro storico stesso è polo di attrazione.