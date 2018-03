Trovato cadavere, é omicidio

(ANSA) - STALETTÌ (CATANZARO), 30 MAR - Il cadavere di un uomo, Antonio Ranieri, di 79 anni, di Montepaone, incensurato, ucciso, secondo quanto é emerso dai primi accertamenti, con alcuni colpi di arma da fuoco, é stato trovato nella tarda mattinata in località Pietragrande di Stalettì, a pochi chilometri da Catanzaro.

Sul posto si sono recati i carabinieri. Il cadavere, secondo quanto si é appreso, é stato trovato nella vicinanze dell'auto di Ranieri, lungo una strada interna che conduce alla statale 106 jonica.

I militari hanno avviato le indagini per accertare la dinamica ed il movente dell'omicidio. Dai primi accertamenti, comunque, si esclude che Ranieri sia stato ucciso per questioni legati alla criminalità organizzata o comune. L'ipotesi che appare più attendibile, al momento, é quella di un vendetta per questioni private.