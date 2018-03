Nascondeva pistola in casa, arrestato

(ANSA) - SAN CALOGERO (VIBO VALENTIA), 30 MAR - Era tornato a San Calogero, suo paese natale, con la famiglia, per trascorrere le festività pasquali, ma è stato trovato in possesso di una pistola, munizioni. Un autotrasportatore di 64 anni, incensurato, emigrato in Svizzera è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri per detenzione abusiva di arma clandestina.

I militari, durante una perquisizione nell'abitazione dell'uomo, hanno scoperto all'interno della cucina l'arma e le munizioni con accanto anche 2.300 euro in banconote di diverso taglio. Tutto il materiale è stato sequestrato.