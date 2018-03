Paura per incendio Reggio, nessun ferito

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 28 MAR - Tanta paura ma nessuna conseguenza per gli occupanti di un'abitazione interessata da un incendio a Reggio Calabria. Le fiamme, scoppiate per cause che sono in corso di accertamento, si sono propagate rapidamente dal locale che ospita la cucina ed hanno avvolto in pochi minuti tutta la casa.

I residenti, tra cui una donna con un bimbo piccolo, sono riusciti immediatamente ad allontanarsi in strada mentre gli inquilini dei piani superiori, bloccati dal fumo che ha invaso il vano scale, sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco, attraverso i balconi grazie all'ausilio di un'autoscala. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del comando provinciale con due automezzi. Le operazioni di spegnimento sono state rese più complicate dalla presenza di due bombole di Gpl che sono state poi recuperate e messe in sicurezza.