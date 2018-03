Certificati energia,spesa media 150 euro

(ANSA) - CATANZARO, 28 MAR - Si aggira sui 150 euro la spesa media per la redazione dell'attestato di prestazione energetica in Calabria. Lo rileva un'indagine delll'Osservatorio di ProntoPro, il portale dei professionisti, che ha messo a confronto i preventivi inviati dai certificatori calabresi. "Prendendo a campione un bilocale di 79 mq - è scritto in un comunicato dell'Osservatorio - si scopre che Catanzaro ha visto un aumento dei prezzi pari al 15% rispetto all'anno precedente.

Le città meno costose, secondo la classifica regionale, risultano essere Crotone e Cosenza, con una spesa pari a 140 euro, seguite da Reggio Calabria (145 euro). La realtà dove, invece, il costo è maggiore, è Vibo Valentia con una spesa media pari a 160 euro.