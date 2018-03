Tanti studenti a "Il sindaco pescatore"

(ANSA) - CATANZARO, 27 MAR - "Il Sindaco pescatore", lo spettacolo teatrale ispirato alla storia vera del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso dalla camorra nel 2010, è andato in scena in matinée con successo al Teatro Politeama di Catanzaro alla presenza di una nutrita platea di studenti degli istituti superiori cittadini. L'iniziativa è stata promossa dalla Fondazione Politeama grazie all'impegno del sovrintendente Gianvito Casadonte e del direttore di area artistica, Giovanna Massara, in collaborazione con l'Associazione culturale "CalabriArt&s" e il promoter Enzo De Carlo. Protagonista dello spettacolo un bravo Ettore Bassi, con la regia di Enrico Maria Lamanna e le musiche originali di Pino Donaggio. Nel monologo si ripercorre la vita e l'opera di Vassallo, "uomo normale e straordinario - si legge nelle note di regia - in una regione malata e straordinaria come la Campania e che ha sacrificato con la sua vita l'impegno di amministrare, difendere e migliorare la sua terra e coloro che ci vivono".