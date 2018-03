Si recide arteria femorale,morto operaio

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 27 MAR - Un operaio di 40 anni, Daniele Magnani, di Rimini ma residente a Vibo Valentia, è morto stamani per le ferite riportate in un incidente sul lavoro.

L'uomo, dipendente di una ditta incaricata di effettuare alcuni lavori di ammodernamento del poligono di tiro al 14/mo Battaglione Carabinieri di Vibo Valentia, per cause in corso di accertamento si è reciso l'arteria femorale mentre stava utilizzando una motosega. Subito soccorso, Magnani è stato portato nell'ospedale di Vibo Valentia dove però è morto poco dopo il ricovero.

Il Comandante del Battaglione e tutta l'Arma di Vibo Valentia hanno espresso il loro cordoglio alla famiglia e ai colleghi dell'operaio.