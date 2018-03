Omicidio a Vibo Valentia, un arresto

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 27 MAR - La Polizia di Stato di Vibo Valentia sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di uno dei presunti responsabili dell'omicidio di Francesco Fiorillo, avvenuto la sera del 15 dicembre 2015 in Contrada Suriani della frazione Longobardi di Vibo. Si tratta di Antonio Zuliani, di 26 anni. Dalle indagini della Squadra mobile di Vibo e del Servizio centrale operativo di Roma, coordinati della Procura, è emerso che due sicari avevano atteso la vittima nascosti nella vegetazione vicino al cancello del suo podere per poi sparare 7 colpi con due diverse armi tutti andati a segno. Un contributo importante alle indagini è giunto dalla ricostruzione in 3D della scena del crimine effettuata dal Servizio polizia scientifica. Vicino al luogo del delitto furono trovati un paio di guanti in lattice, di cui uno con l'indice tagliato. Gli accertamenti tecnici hanno individuato tracce di residui di polvere da sparo e isolato il profilo biologico di un uomo risultato essere Zuliani.