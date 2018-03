Minaccia morte ex compagna, arrestato

(ANSA) - CROTONE, 26 MAR - Avrebbe messo in atto continue minacce e violenze verbali già dal 2010 nei confronti della ex compagna dalla quale ha avuto una bambina. Un uomo di 38 anni, G.P., è stato arrestato a Crotone dalla Polizia di Stato con l'accusa di stalking e maltrattamenti in famiglia.

La donna, in precedenza, aveva denunciato il comportamento dell'ex compagno che, dopo avere preteso di entrare nella sua abitazione per prendere con sé la figlia, l'aveva minacciata tagliare la testa a lei e a tutta la sua famiglia. L'arresto dell'uomo eseguito da personale della Squadra mobile è stato fatto in esecuzione di una misura cautelare emessa dal Gip in ragione della gravità degli elementi e delle condotte emerse a carico dell'uomo.