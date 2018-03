Cosenza ha ottenuto "bandiera azzurra"

(ANSA) - COSENZA, 26 MAR - La città di Cosenza si è aggiudicata la bandiera azzurra, titolo assegnato per la prima volta quest'anno, dalla Federazione italiana atletica, ad otto città italiane impegnate nella promozione della corsa e della salute dei cittadini. A darne notizia è stato il sindaco Mario Occhiuto. "Saremo - ha detto Occhiuto - assieme a Milano, Napoli, Catania, Cagliari, Pesaro, Valdengo e Valdobbiadene, che il prossimo mese riceveranno il riconoscimento. Va avanti così l'idea di Cosenza 'città della salute e del benessere', un'idea che stiamo portando avanti in questi anni e che ci vede proiettati nella costruzione di tante opere e azioni finalizzate a questo scopo".

Cosenza è candidata ad ottenere il titolo di Capitale europea dello sport per il 2020. "In quasi sette anni - ha aggiunto Occhiuto - abbiamo scalato tutte le graduatorie che riguardano la vivibilità e portato la nostra città tra le prime in Italia.

La dimostrazione concreta che si può cambiare e migliorare, anche in Calabria".