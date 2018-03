Successo e premio per concerto Levante

(ANSA) - RENDE (COSENZA), 25 MAR - Teatro gremito a Rende per il concerto di Levante, evento d'apertura di "Fatti di Musica 2018", la trentaduesima edizione del Festival del live d'autore nazionale e internazionale ideato e diretto da Ruggero Pegna. , In occasione di questo unico concerto in Calabria del suo tour internazionale "Caos in teatro", la trentenne cantautrice siciliana, il cui nome di battesimo è Claudia Lagona, è stata insignita del "Riccio d'Argento" coniato dall'orafo Gerardo Sacco. L'energia di Levante ha contagiato tutti e il concerto si è trasformato in una festa della musica, con cori, applausi, dialoghi con il pubblico. Ad accendere gli animi dei tantissimi fan arrivati da tutta la regione, anche diverse incursioni della cantautrice in platea.

"Il mio Festival - ha detto Pegna - non poteva iniziare meglio. Un concerto splendido, in linea con le scelte di questi anni. Un premio meritato, un pubblico che, con il suo entusiasmo, ha fatto da meraviglioso co-protagonista".