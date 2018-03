Pasta Stingi,da Serra a mercati mondiali

(ANSA) - CATANZARO, 23 MAR - Dai classici spaghetti e rigatoni alle pennette tricolore e all'ippocampo, in omaggio alla città di Soverato. Sono 150 i formati della "Pasta Stingi" prodotta dall'omonima azienda di Serra San Bruno, la città della Certosa. Nata nel 2013 come startup dall'idea imprenditoriale di un giovanissimo Michele Stingi - oggi ha 24 anni - l'azienda produce attualmente 104 tonnellate di pasta al mese. Oltre al mercato nazionale, la Pasta Stingi, riconoscibile dall'astuccio rosso e dal fiocchetto bianco, in pochi anni ha raggiunto anche i mercati di Europa, Cina, Stati uniti d'America ed Emirati Arabi. Attualmente lo stabilimento di Serra San Bruno dispone delle più avanzate macchine automatiche in grado di produrre a ritmi sostenuti e di rispondere alle esigenze del mercato. Oltre alla pasta l'azienda produce anche conserve alimentari (sughi pronti e pesti) e merende (cornetti, crostatine, plumcake). A breve partirà una nuova linea con i prodotti da forno: frollini, fette biscottate, crackers.