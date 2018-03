In 2016 raccolte 63mila tonnellate carta

(ANSA) - CATANZARO, 20 MAR - Sono nove, in Calabria, gli impianti calabresi che sarà possibile visitare durante la tre giorni di RicicloAperto, campagna di informazione per conoscere il recupero e riutilizzo del materiale cartaceo, in programma dal 21 al 23 marzo.

L'iniziativa, giunta quest'anno alla 17/ma edizione, è organizzata da Comieco in collaborazione con Assocarta e Assografici, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente, Anci, Fise Assoambiente, Unirima e Utilitalia.

Nella regione, in tutto il 2016, sono state raccolte oltre 63mila tonnellate di carta e cartone per una quota media ad abitante pari a 31 chilogrammi. Il dato è cresciuto del 17% rispetto all'anno precedente. "La filiera del riciclo di carta e cartone in Calabria - afferma Piero Attoma, presidente di Comieco - è un'industria in crescita e promettente. Sono 36 gli impianti attivi in tutta la regione che producono annualmente 9 tonnellate di carta e cartone per imballaggi venduti in Italia".