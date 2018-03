Rientrata Reliquia S.Francesco Paola

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 17 MAR - E' rientrata a Lamezia Terme la Reliquia di San Francesco di Paola portata nello scorso febbraio in Australia. Dopo quasi un mese di permanenza, proveniente da Melbourne, il Dito Indice di San Francesco di Paola ha fatto ritorno nella città calabrese.

La reliquia, che aveva lasciato l'Italia per la prima volta in 500 anni, è stata venerata da da oltre diecimila fedeli provenienti da tutta l'Australia. La Sacra Reliquia, per la gioia di tutti i fedeli, è stata già esposta nel Santuario dedicato al Santo paolano di Lamezia Terme per accompagnare le preghiere di tutti i fedeli e devoti. "Grande è la soddisfazione - affermano le autorità religiose - espressa da parte degli organizzatori di questo storico viaggio che sono già all'opera per portare il Timoniere di speranza della gente di Calabria in un'altra nazione".