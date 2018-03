Donna uccisa mentre era con amante

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 17 MAR - Una donna è stata uccisa nella tarda serata di ieri a Reggio Calabria mentre era appartata in auto col suo amante che è stato ferito ad un braccio. Fortunata Fortugno, di 48 anni, è stata raggiunta alla testa da colpi di pistola sparati da più persone. Il ferito, Demetrio Lo Giudice (53), coinvolto nell'operazione "Eremo", è ritenuto elemento di spicco dell'omonima cosca di 'ndrangheta.

La polizia non esclude alcuna ipotesi compresa quella del delitto passionale. I killer, secondo una prima ricostruzione, si sono avvicinati all'auto parcheggiata sul greto del torrente del quartiere Gallico. I colpi di pistola hanno ferito Lo Giudice al braccio e raggiunto la donna alla testa. Soccorsa e trasportata agli Ospedali Riuniti dallo stesso uomo, la donna è morta prima del ricovero. Le indagini sono condotte dalla Sezione omicidi della Squadra mobile con il coordinamento della Procura della Repubblica per ricostruire l'esatta dinamica del gesto ed individuare gli autori dell'omicidio.