Morandi a Reggio, grande spettacolo

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 16 MAR - Ci si aspettava un grande spettacolo, è così è stato. Il concerto al PalaCalafiore di Reggio Calabria di Gianni Morandi non ha deluso le attese. In migliaia hanno assistito a due ore e mezza di spettacolo, fatto di vecchi e nuovi successi che hanno saputo incantare un pubblico davvero trasversale. Almeno quattro, infatti, le generazioni rappresentate, in delirio per una grande festa della musica che è stata l'unica tappa calabrese del tour "D'amore d'autore", organizzata dalla Esse Emme Musica.

Prima di salire sul palco Gianni Morandi ha incontrato nei camerini del PalaCalafiore il sindaco della Città metropolitana, Giuseppe Falcomatà; il promoter Maurizio Senese, della Esse Emme Musica, e il maestro orafo Michele Affidato, che gli ha consegnato il premio Pitagora d'Argento. "Erano circa dieci anni - ha detto Morandi - che mancavo dalla Calabria. Nel 2018 ci saranno due tappe, visto che il 19 luglio sarò alla Summer Arena di Soverato. Sono felice, vuol dire che la Calabria mi ama".