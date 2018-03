Giustizia: Castaldini procuratrice Nuoro

(ANSA) - NUORO, 16 MAR - Patrizia Castaldini è la nuova procuratrice di Nuoro. La nomina è stata ratificata dal plenum del Consiglio superiore della magistratura dopo la proposta all'unanimità della quinta sezione del Csm.

Castaldini, 54 anni, attuale capo facente funzioni della Procura di Ferrara, assumerà il nuovo incarico a Nuoro tra circa un mese e sostituirà Andrea Garau che, invece, guiderà la Procura di Ferrara.

Patrizia Castaldini, in magistratura da venticinque anni, ha avuto una lunga esperienza da pubblico ministero in Calabria, prima di approdare a Ferrara.

Andrea Garau lascia Nuoro dove il suo incarico è scaduto il 9 dicembre scorso. Per qualche mese ha ricoperto il ruolo di procuratore facente funzione a Tempio Pausania.