Visita giocatori Crotone mostra Dario Fo

(ANSA) - CROTONE, 15 MAR - Visita alla mostra dei quadri di Dario Fo nelle sale del Museo ai Giardini di Pitagora per il direttore generale del Crotone Raffaele Vrenna ed i calciatori Federico Ceccherini, Mario Sampirisi e Nwankwo Simy. A fare da guida alla mostra su Lucrezia Borgia gli allievi del liceo linguistico Gravina. Dirigente e calciatori si sono anche cimentati in giochi di logica e matematica. Ad accogliere la delegazione il presidente del Consorzio Jobel che gestisce il museo ed i giardini di Pitagora. "E' stata una bella mattinata - ha detto Vrenna - per far scoprire ai ragazzi che vengono da fuori la storia di Crotone legata a Pitagora e la mostra di Dario Fo. Molto simpatica anche la parte interattiva e ludica.

Anche nel calcio abbiamo tanta geometria e matematica da applicare e magari potrà servire a giocare con più serenità con l'occhio vigile perché la salvezza non è ancora certa. Domenica è una sfida tra Magna Grecia e Roma, speriamo che vada un pò meglio a noi stavolta rispetto a quanto ha detto la storia".