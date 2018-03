In fiamme auto, paura ma nessun ferito

(ANSA) - CATANZARO, 15 MAR - Due auto sono state distrutte ed una terza è stata lievemente danneggiata dal calore per un incendio divampato la notte scorsa nel quartiere Gagliano di Catanzaro provocando paura per le alte fiamme tra gli abitanti ma nessun ferito. Molte le telefonate giunte alla centrale operativa dei vigili del fuoco per il denso fumo sprigionato dalle fiamme. Nessuno, comunque, è rimasto intossicato. Il rogo è stato spento da alcune squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di Catanzaro. Ad andare distrutte una Fiat Grande Punto ed una Ford BMax mentre una Ford Ka ha riportato lievi danni provocati dal calore. L'incendio si è propagato anche ad alcune cassette in plastica stipate a poca distanza e agli alberi adiacenti. Dalle verifiche effettuate al termine delle operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco non hanno trovato elementi utili circa l'eventuale origine dolosa del rogo.

Ulteriori accertamenti sono in corso ed allo stato non viene esclusa alcuna ipotesi.