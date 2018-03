Coldiretti,risolvere emergenza cinghiali

(ANSA) - CATANZARO, 15 MAR - Fauna selvatica sempre più fuori controllo, con i campi assediati da centinaia di cinghiali che distruggono ettari di colture. "Una vera e propria emergenza - sottolinea Coldiretti Calabria - alla quale ancora non si è riusciti a dare risposte. Seguiamo questa vicenda da anni e abbiamo indicato precise proposte poichè il proliferare indisturbato degli animali compromette non solo le attività economiche legate al territorio e lo stesso equilibrio dell'ecosistema, portando a squilibri innaturali e difficilmente sanabili, ma anche l'incolumità delle persone. Gli Enti Parco devono procedere al Piano di contenimento e la Regione, da parte sua, deve ridefinire le aree vocate e non vocate".

Altra proposta é quella di "abilitare gli agricoltori che hanno la licenza di caccia a farsi parte attiva, visto che continuano a subire danni ingenti, nell'abbattimento dei cinghiali. Vi è poi la necessità di liquidare velocemente i danni e soprattutto semplificare le procedure per le richieste di risarcimento".