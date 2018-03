In auto con 106 grammi cocaina,2 arresti

(ANSA) - BELCASTRO (CATANZARO), 13 MAR - Viaggiavano in auto con 106 grammi di cocaina. Due persone, entrambe di Cutro delle quali non sono state fornite le generalità, sono state arrestate in flagranza di reato dalla Guardia di finanza di Catanzaro a Belcastro.

I baschi verdi del capoluogo, nel corso di una serie di servizi di controllo finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti sulla statale 106, hanno fermato l'utilitaria all'interno della quale sono stati trovati due involucri con la sostanza stupefacente che è stata immediatamente posta sotto sequestro. La cocaina venduta al dettaglio avrebbe fruttato una somma pari a circa 30 mila euro.

Dagli accertamenti effettuati dai finanzieri è emerso che uno dei due arrestati da circa una settimana era uscito dal carcere dopo avere scontato una pena detentiva a cinque anni per vicende legate sempre al traffico di droga.