Migranti: polizia arresta tre scafisti

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 9 MAR - La polizia di Stato ha arrestato tre persone di nazionalità ucraina accusate di essere state gli scafisti della barca intercettata dalla Guardia costiera al largo di Roccella Jonica nel pomeriggio del 3 marzo scorso con a bordo 74 migranti di varie nazionalità.

I migranti, tra cui molte donne e bambini, a causa di un'avaria del sistema motore dell'imbarcazione, erano rimasti in balia delle onde per quattro giorni prima di essere soccorsi e condotti fino al porto di Roccella.

Gli accertamenti effettuati dal personale del Commissariato di Siderno ha consentito di identificare e fermare tre persone, anche sulla base delle testimonianze fornite da alcuni migranti, che sarebbero state gli scafisti dell'imbarcazione.

I fermi sono stati successivamente convalidati dal Gip di Locri, che ha disposto per i tre presunti scafisti la custodia cautelare in carcere.