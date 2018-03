8 Marzo,vescovo da detenute e prostitute

(ANSA) - CASSANO ALLO JONIO (COSENZA), 8 MAR - Ha scelto di incontrare detenute e prostitute nel giorno dedicato alla Festa della donna il vescovo di Cassano allo Jonio, mons. Francesco Savino. Il presule, assieme agli operatori della Caritas, si è recato prima in carcere, nel reparto femminile di Castrovillari, dove ha incontrato alcune donne che stanno scontando la loro pena. "Oggi - ha detto - è anche la vostra festa anche se la celebrerete lontane dai vostri figli e dagli affetti. L'impegno è quello di rifarsi una vita dopo avere espiato la condanna".

Mons. Savino si è poi recato ad incontrare le prostitute che stazionano sulla Statale 106 alle quali ha consegnato un messaggio scritto in italiano, inglese, arabo e francese. "Non fatevi sfruttare - ha detto loro - e sappiate, nel caso doveste avere bisogno, che noi ci siamo".

Dopo essersi fermato a parlare con le donne, assieme a due di loro, entrambe di religione cattolica, mons. Savino ha recitato, mano nella mano, anche la preghiera del Padre nostro.