'Ape furibonda', storia donne coraggiose

(ANSA) - CATANZARO, 7 MAR - Esce in occasione della festa della donna il libro di Claudio Cavaliere, Bruno Gemelli e Romano Pitaro "L'ape furibonda. Undici donne di carattere in Calabria". Libro edito da Rubbettino con prefazione di Susanna Camusso.

Un libro che descrive il temperamento di undici donne coraggiose che con le loro azioni si sono distinte per audacia e intraprendenza, a volte pagando con la vita le loro scelte.

Donne emancipate, donne di carattere dentro nove storie ambientate in Calabria. Il coraggio, la passione e la tenacia di ciascuna di loro, come l'ape furibonda di Alda Merini dalla quale il libro trae opportunamente il titolo.