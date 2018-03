Prociv, situazione delicata frana Oriolo

(ANSA) - ORIOLO (COSENZA), 6 MAR - La Protezione civile della Regione ha effettuato un sopralluogo ad Oriolo, comune interessato di recente da un movimento franoso. Il sopralluogo, guidato dal responsabile coordinamento emergenze di Prociv Calabria, Paolo Cappadona, e con i tecnici del Comune, ha evidenziato che la situazione "è complessa e delicata e quindi necessita di interventi urgenti".

Oltre all'abitazione maggiormente interessata dal cedimento, secondo quanto riferito, sono emerse altre criticità concentrate in un'area più vasta e che riguardano altre strutture, nonché la stessa strada in selciato che porta al castello e alla chiesa madre nel centro storico del comune dell'alto Ionio cosentino.

Attualmente sono in corso indagini geofisiche e georadar per stabilire l'esatta entità del movimento franoso, che appare comunque ancora in evoluzione e con una profondità, ad oggi, di circa cinque metri. Il centro urbano di Oriolo era già stato interessato da movimenti franosi nel 1929 e nel 1936.