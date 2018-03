Denunciati tre postini,gettavano lettere

(ANSA) - JOPPOLO (VIBO VALENTIA), 6 MAR - La corrispondenza che avevano l'incarico di recapitare abbandonata volutamente per strada, in mezzo ai cespugli. Comportamento già grave. Ma che lo diventa ancora di più se si considera che le 157 lettere non consegnate ai destinatari da tre postini di una società privata di recapito riguardano la convocazione da parte dell'Azienda sanitaria provinciale di altrettante donne per i controlli di prevenzione per il tumore al seno.

A scoprirlo sono stati i carabinieri di Joppolo, nel vibonese, che hanno denunciato in stato di libertà i tre postini privati responsabili del mancato recapito.

A trovare le lettere sono stati gli stessi carabinieri durante un servizio di perlustrazione.

Il motivo del comportamento dei tre postini privati, secondo quanto é emerso dalle indagini, é disarmante: facevano così, ha spiegato un investigatore, semplicemente perché "non avevano voglia di lavorare".