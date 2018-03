Crotone, per Budimir frattura a un piede

(ANSA) - CROTONE, 6 MAR - Il Crotone perde il suo attaccante più in forma: Ante Budimir, ha riportato la frattura di un piede a causa di un contrasto di gioco in allemns Gli esami strumentali cui il centravanti croato é stato sottoposto hanno evidenziato la frattura del terzo metatarso del piede sinistro. L'arto è stato già immobilizzato e si stanno valutando le terapie più opportune. Non si sa, al momento, per quanto tempo Budimir sarà costretto a restare fuori squadra.

L'infortunio arriva alla vigilia della doppia sfida interna che vedrà il Crotone opposto prima alla Sampdoria e poi alla Roma. Il rischio, a questo punto, é che Budimir salti entrambi gli incontri.