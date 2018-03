Bergamotto,a Reggio intesa su formazione

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 6 MAR - E' stata firmata, a Reggio Calabria una convenzione tra la Città Metropolitana e l'Università Mediterranea che sancisce la collaborazione tra le parti per la realizzazione di un master sul prodotto simbolo del territorio, il bergamotto. A siglare l'intesa sono stati il sindaco Giuseppe Falcomatà e il direttore del Dipartimento di Agraria dell'ateneo, Giuseppe Zimbalatti.

Obiettivo dell'intesa - che secondo quanto annunciato dai promotori inciderà sul processo di alta formazione dei laureati attraverso un master di II livello - sarà la creazione della figura di tecnico esperto in produzione e valorizzazione del bergamotto.

"Attraverso questa intesa - ha sottolineato Falcomatà - si recuperano somme importanti e si investe sul futuro". "Siamo la città del bergamotto - ha sostenuto Zimbalatti - ed è necessario creare le competenze che possano far decollare l'economia legata al prodotto".