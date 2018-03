Aggredisce ex marito convivente, arresto

(ANSA) - CATANZARO, 5 MAR - La Polizia di Stato ha arrestato a Catanzaro un uomo di 34 anni con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali volontarie aggravate. L'arresto ha fatto seguito ad un intervento del personale della Squadra volante scattato dopo che era giunta al 113 la telefonata di un uomo che aveva riferito di essere stato aggredito e colpito con una mazza da baseball dal convivente dell'ex moglie. I poliziotti così si sono recati nella casa segnalata dall'autore della telefonata ed hanno soccorso la vittima dell'aggressione, ferito alla testa e col volto insanguinato. Dalle indagini é emerso che anche l'attuale convivente dell'aggressore era stata colpita con la stessa mazza da baseball. Per il responsabile della duplice aggressione é scattato così l'arresto in flagranza di reato. Su disposizione dell'autorità giudiziaria l'uomo é stato posto ai domiciliari.