Minniti ha votato a Reggio Calabria

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 4 MAR - Il ministro dell'Interno Marco Minniti ha votato stamani a Reggio Calabria nel seggio della scuola "Bernardino Telesio" del quartiere popolare di "Modena- Ciccarello". Minniti, era arrivato a Reggio Calabria, città dove risiede, nella serata di ieri.

Dopo avere presentato i propri documenti, il ministro ha ricevuto le schede per poi dirigersi nella cabina. Minniti, dopo avere espresso il voto, ha salutato il presidente e tutti i componenti del seggio. Il ministro non ha rilasciato dichiarazioni e si diretto in aeroporto per raggiungere Roma dove dal Viminale seguirà le operazioni di voto.