Inaugurato museo multimediale a Cosenza

(ANSA) - COSENZA, 4 MAR - E' stato inaugurato a Cosenza il Museo multimediale di piazza Bilotti. Lo spazio, sospeso tra passato e futuro, tra identità territoriale e nuove tecnologie, è ubicato nella struttura sottostante l'omonima piazza.

L'apertura ufficiale al pubblico della struttura, con l'avvio delle attività affidata a un film ad hoc di Gianfranco Confessore che ne costituirà il primo contenuto, è fissata tra dieci giorni.

"Quando ho pensato a questo luogo - ha detto il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto in occasione dell'inaugurazione della struttura - ho pensato a un luogo della vita, un contenitore dove ad esempio potesse svolgersi la vita dei nostri giovani.

Piazza Bilotti oggi è un contenitore interno ed esterno, del resto la città è fatta dalle persone e le persone sono fatte per stare insieme. È questa l'idea di città che stiamo portando avanti". Il museo è stato pensato e realizzato come spazio didattico-educativo.