Elezioni, aperti tutti seggi in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 4 MAR - Sono tutti aperti, con operazioni che si svolgono regolarmente, i seggi allestiti nei 405 comuni calabresi chiamati al voto per il rinnovo di Camera e Senato.

Oltre un milione e mezzo sono gli aventi diritto che avranno la possibilità di esprimersi per eleggere 20 deputati e dieci senatori da scegliere tra 390 candidati in lizza.

Otto, per la Camera, sono i collegi uninominali in cui è ripartito il territorio regionale: Castrovillari, Corigliano, Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo, Gioia Tauro e Reggio Calabria e due i collegi plurinominali con i cosiddetti listini. Per il Senato, invece, i collegi uninominali sono quattro: Cosenza-Castrovillari, Corigliano-Crotone, Catanzaro-Vibo Valentia e Reggio-Palmi. Unico il collegio plurinominale al Senato.