Elezioni, alle 19 affluenza al 49,55%

(ANSA) - CATANZARO, 4 MAR - E' del 49,55%, in aumento rispetto al dato di 40,58% del 2013, quando però si votò in due giorni, l'affluenza ai seggi dei calabresi per le elezioni politiche rilevata alle 19. Le operazioni di voto si stanno svolgendo in maniera regolare in tutta la regione.

La provincia in cui si è votato di più è quella di Cosenza, dove si sono recati alle urne il 52,12% degli aventi diritto, seguita da Catanzaro (51,06%) e Vibo Valentia (50,03%). A Crotone, si è recato alle urne il 46,36% degli aventi diritto mentre a Reggio è stata del 45,95%.