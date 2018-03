Zenga,Crotone sia coraggioso contro Toro

(ANSA) - CROTONE, 2 MAR - "Contro il Torino servirà un Crotone determinato e coraggioso". La frase di Walter Zenga descrive il momento difficile che vive la squadra calabrese reduce dalle sconfitte con due dirette concorrenti per la salvezza, Benevento e Spal, e alle prese con l'emergenza infortuni. Sulle ultime prove del Crotone il tecnico non si tira indietro ed esprime il suo rammarico non tanto per le ultime sconfitte, quanto per i punti persi per errori altrui. "Non andremo in campo in modo diverso. E' vero - dice Zenga - stiamo provando le due punte vicine, ma il 4-3-3 è il modo migliore per coprire tutto il campo. Il Torino è una squadra con grandi talenti ed ha Belotti che farebbe la gioia di tanti allenatori. Sono letali se non si è attenti al 100 per cento. Per questo servirà un Crotone determinato e coraggioso".