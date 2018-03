Zenga, Buffon ancora in azzurro? Giusto

(ANSA) - CROTONE, 2 MAR - Giusta la scelta di Buffon di continuare con la nazionale. A dirlo è un altro grande portiere come Walter Zenga. L'allenatore del Crotone ha commentato positivamente la proposta del ct dell'Italia Luigi Di Biagio di chiamare ancora il numero uno della Juventus a difendere la porta azzurra: "Non credo - ha detto Zenga - che sia giusto che una leggenda come Gianluigi Buffon lasci la Nazionale con il ricordo di quella partita con la Svezia. Lui merita di uscire come Zoff con un altra coppa in mano".