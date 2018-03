Discarica vicino strutture per bimbi

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 2 MAR - Un'area privata estesa circa 2,5 ettari, situata a Reggio Calabria, a 200 metri in linea d'aria dal Palazzo di Giustizia e nelle immediate vicinanze della Chiesa di San Giorgio Extra, dove sono presenti anche luoghi con strutture ludiche per bambini, è stata sequestrata dai militari del Nucleo investigativo del Gruppo carabinieri forestale di Reggio Calabria insieme a quelli della Stazione carabinieri forestale di Reggio. Il sito, un'ex area industriale, era in stato di degrado ed abbandono, oltre ad essere accessibile a chiunque, con la presenza di rifiuti speciali, anche pericolosi, sia all'esterno che all'interno dei locali. Sono stati trovati rifiuti solidi urbani, di apparecchiature elettriche ed elettroniche, elettrodomestici, materiali di risulta edile, pneumatici, fusti metallici in stato di deterioramento alcuni dei quali contrassegnati da avviso di alta infiammabilità e di tossicità, solventi, lastre di cemento amianto e materiale verosimilmente riconducibile a soda caustica.