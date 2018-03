Termosifoni freddi, studenti con piumoni

(ANSA) - CROTONE, 1 MAR - A scuola con coperte e piumoni perché nel loro istituto i termosifoni ancora non funzionano.

Hanno protestato così, questa mattina, gli studenti del liceo "Gravina" di Crotone che già lunedì scorso sono scesi in piazza per denunciare le condizioni in cui sono costretti a fare lezione, suddivisi come sono in quattro diversi plessi tutti caratterizzati da notevoli carenze. Nel plesso storico di via Ugo Foscolo i solai precari; i riscaldamenti al plesso ex clinica San Francesco non funzionano, le palestre sono chiuse, i laboratori inutilizzabili, le stufe mal funzionano perché il contatore non regge.

La protesta di oggi fa seguito allo sciopero bianco (ingresso a scuola ma senza partecipare alle lezioni) attuato ieri, ciò in attesa che domani il responsabile dell'edilizia scolastica della Provincia di Crotone compia un sopralluogo insieme alla dirigente Donatella Calvo.