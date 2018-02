Marijuana e armi in casolare abbandonato

(ANSA) - NICOTERA (VIBO VALENTIA), 28 FEB - Oltre un chilo e mezzo di marijuana, 61 grammi di hascisc e due di cocaina assieme ad alcune armi, sono stati trovati e sequestrati dai carabinieri della Compagnia di Tropea in un casolare abbandonato a Nicotera. I militari, assieme ai cinofili e allo Squadrone eliportato Cacciatori, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno perquisito il casolare individuando oltre alla sostanza stupefacente anche due pistole una delle quali risultata rubata nel pavese e l'altra clandestina. Trovati anche 61 proiettili coincidenti con le due pistole, 18 semi di marijuana e tre bilancini assieme a materiale vario per il confezionamento delle dosi. In precedenza, sempre nell'ambito delle medesime attività, i militari hanno denunciato un 55enne trovato in possesso di una katana giapponese ben affilata e 4 proiettili calibro 12.