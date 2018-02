Cucciolo in tombino, salvato da Vvf

(ANSA) - SELLIA MARINA (CATANZARO), 28 FEB - I vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro sono intervenuti stamani nella frazione Calabricata nel comune di Sellia Marina per il salvataggio di un cucciolo di cane. Il cagnolino, mentre stava camminando lungo la strada, è finito in un canaletto di scolo lungo il bordo del marciapiede e non riusciva più a venire fuori. Vano è stato il tentativo di recupero da parte di un passante che ha poi allertato la sala operativa 115 per richiedere l'intervento di una squadra di soccorso. Il cucciolo, infatti, era finito dentro un tombino, a una profondità di circa 1,5 metri e, muovendosi all'interno del canale di deflusso delle acque piovane, non era raggiungibile. I soccorritori si sono introdotti nel tombino da una grata posta sulla sede stradale e, percorrendo una ventina di metri all'interno del canale, hanno recuperato l'animale che è stato poi affidato alla proprietaria.

Gli abitanti della zona sin sono congratulati con i vigili del fuoco per il salvataggio.