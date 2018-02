Al Rendano applausi per la Cuccarini

(ANSA) - COSENZA, 28 FEB - Altro che regina del ghiaccio, Lorella Cuccarini ha scaldato il cuore dei cosentini, al teatro Rendano, con il musical di cui è protagonista. "La regina di ghiaccio" questo il titolo rientra nella rassegna "L'AltroTeatro", finanziata dalla Regione, con il supporto del Comune Cosenza, organizzata da un gruppo di operatori locali del mondo dello spettacolo.

Dopo il successo di Rapunzel, Lorella Cuccarini torna al musical lo spettacolo ideato e diretto da Maurizio Colombi, ispirato alla fiaba persiana da cui nacque il melodramma pucciniano Turandot. Il moderno adattamento in musical di Colombi, restituisce una nuova chiave di lettura fantastica, più vicina alla sensibilità dei bambini. La musica originale mantiene dei riferimenti melodici ad alcune tra le più famose arie di Puccini, come il celeberrimo "Nessun dorma", rivisitato in chiave pop.

Applausi lunghi e convinti del pubblico per la protagonista che si è detta "felice di essere qui, in uno dei teatri più belli d'Italia".