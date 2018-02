In Calabria 188 startup, servizi al top

(ANSA) - CATANZARO, 27 FEB - Dall'informatica al medicale, dal sociale all'agricoltura e al commercio, sono 188 le startup calabresi. A livello territoriale il maggior numero di aziende, 81, che rispondono a questo status, sono allocate in provincia di Cosenza. Dietro si posizionano le province di Reggio a quota 51 e, a seguire, quelle di Catanzaro (44), Vibo (6) e Crotone (4). A fare la parte del leone è la città di Rende dove, grazie alla presenza dell'Università della Calabria si concentra il numero più alto, 42, di aziende ad alto tasso di innovazione.

L'83,2% delle startup calabresi opera nel settore dei servizi, seguito a lunga distanza dall'industria (11%) e dal commercio 3,8%. Agricoltura e pesca si fermano all'1,6%, mentre il settore turistico non va oltre lo 0,5%. Start up in Calabria fa rima con giovani: ammontano a 44 le realtà produttive calabresi messe in piedi da under 35; 29 sono poi quelle con una compagine societaria a prevalenza femminile, mentre solo quattro appartengono a cittadini stranieri.